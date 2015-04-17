Регіоналка Бондаренко попросила охорону
20:13, 17 квітня 2015Політика
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Народний депутат Верховної Ради України V-VII скликань від Партії регіонів Олена Бондаренко звернулася до Міністерства внутрішніх справ із заявою про погрози, які упродовж останнього дня надходять в її акаунт у соціальній мережі.
Олена Бондаренко звернулася в міліцію зі скаргою на погрози / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
«Я розумію, що є багато фальшивих акаунтів, проте є і цілком реальні люди, які стоять за погрозами», – підкреслила Бондаренко.
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«Тепер я цілком спокійна. Мені буде виділено офіційно охорону, щоб з моїм життям і здоров’ям нічого не трапилося», – зазначила Бондаренко, а також висловила вдячність главі МВС України Арсену Авакову за підтримку та сприяння.
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