Регіоналка Бондаренко попросила охорону

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

«Я розумію, що є багато фальшивих акаунтів, проте є і цілком реальні люди, які стоять за погрозами», – підкреслила Бондаренко.

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«Тепер я цілком спокійна. Мені буде виділено офіційно охорону, щоб з моїм життям і здоров’ям нічого не трапилося», – зазначила Бондаренко, а також висловила вдячність главі МВС України Арсену Авакову за підтримку та сприяння.