Калашніков останнім часом не міг знайти роботу - ЗМІ

Про це він сказав у своєму останньому інтерв'ю, яке він дав програмі "Гроші" незадовго до смерті, передає ТСН.

"Я не людина, яка займається бізнесом. Ви знаєте, що на сьогоднішній день Верховна Рада прийняла рішення, яким залишила таких як я без фінансового забезпечення. На жаль, працевлаштуватися на сьогоднішній день мені дуже важко", - сказав Калашніков.

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Відповідаючи на питання про те, звідки у нього "Мерседес", екс-нардеп сказав, що на цю машину збирали гроші його родичі.

"Цей "Мерседес" - своєрідна пам'ять. Ця машина в мене досить давно. Гроші збирала уся моя велика родина, ще мої батьки були живі. Ця машина, мабуть, рівнем трохи нижче, ніж у пересічного громадянина. Бачите, машина стоїть на відкритій стоянці, живу серед пересічних громадян, не маю ніяких привілеїв", - сказав він.