Кільчицька дає 99,9%, що буде працювати у Київраді

Заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА на 99,9% впевнена, що піде працювати у Київраду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, залишиться вона заступником голови КМДА після виборів або ж піде у Київраду.

«Я піду, як вирішить команда, тому що я людина команди. Але, скоріше за все, 99,9%, що я піду в Київраду», - сказала вона.

Водночас І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що статус депутата Київради не забороняє бути одночасно і заступником голови КМДА.

Вона також додала, що у 2006 році, коли їй пропонували йти в Київраду, вона не погодилась на це, оскільки не хотіла займатися політикою, а на сьогодні має іншу думку.

«Мені у 2006 році було дуже цікаво у бізнесі. Сьогодні ситуація в державі змінилась, вона інша. Це справа у тому числі і моєї гідності, щоб я пішла у депутати Київради», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Щодо того, коли Київській міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його команда подадуть документи на реєстрацію до тервиборчкому, вона сказала, що конкретну дати назвати не може, але це відбудеться найближчими днями.