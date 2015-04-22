У Раді знову побилися депутати (фото, відео)

Народного депутата від фракції "Радикальна партія" Андрія Лозового обурила фраза одного зі своїх колег. Він побіг в сектор фракції «Блок Петра Порошенко» на милицях і розпочав бійку, повідомляє ТСН.

Про причини конфлікту поки нічого не відомо. Однак додамо, що Лозовий нібито є в списку народних депутатів, яких можуть позбавити депутатської недоторканності і притягти до кримінальної відповідальності.

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Спікер парламенту Володимир Гройсман попросив депутатів дотримуватися порядку в залі засідання.

Нагадаємо, раніше лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко повідомив, що ГПУ готує подання до ВР на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів від Радикальної партії Андрія Лозового та Ігоря Мосійчука, а також від «Опозиційного блоку» Михайла Папієва та позафракційного Сергія Клюєва.