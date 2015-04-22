Миротворці не є альтернативою місії ОБСЄ на Донбасі – Порошенко
20:04, 22 квітня 2015Політика
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Президент наголосив, що завдання миротворців – унеможливити відхід від мирних домовленостей.
Порошенко: "Миротворці не є альтернативою ОБСЄ" / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко наголошує, що миротворці не є альтернативою місії ОБСЄ на Донбасі.
Про це він написав у Твіттері.
«Миротворці не є альтернативою ОБСЄ. Кожен з них має свої функції. Завдання миротворців – унеможливити відхід від мирних домовленостей», - підкреслив Порошенко.
Миротворці не є альтернативою ОБСЄ. Кожен з них має свої функції. Завдання миротворців – унеможливити відхід від мирних домовленостей
— Петро Порошенко (@poroshenko) April 22, 2015
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Як повідомляв УНІАН, президент України сьогодні, 22 квітня, здійснює візит до Франції.
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