У Росії хочуть повернути витверезники

Про це заявив глава МВС Росії Володимир Колокольцев під час урядової години в Держдумі, передає ТАСС.

За його словами, в даний час залишається проблема надання допомоги громадянам, які перебувають у стані сп'яніння.

"Як уже неодноразово говорилося, виходом із ситуації має стати створення в системі соціального забезпечення спеціалізованих установ для утримання та деінтоксікаціі цієї категорії осіб", - сказав міністр.

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Він наголосив, що наразі не вжито ніяких заходів для створення витверезників у Росії.

"Опрацювання питання про доцільність внесення відповідних змін до Федерального закону "Про основи соціального обслуговування громадян в Російській Федерації" для наділення суб'єктів повноваженнями щодо створення та забезпечення діяльності таких установ поки, відверто кажучи, буксує", - зазначив він.

Довідка: Витверезник - це медичний заклад, який має тримати людей у ​​стані алкогольного сп'яніння середнього ступеня до їхнього протверезіння. Фельдшери повинні оглянути доставлених п'яних громадян і встановити їхню особу. Після того, як пацієнт опритомнів, з нього стягують штраф або вручають відповідну квитанцію і виписують.

У 1990-му році в Росії працювали 1249 витверезників, в 2006-му - 608. У 2011 році в рамках реформування системи МВС медвитверезники, що діяли при ОВС і УВС, було вирішено передати "на баланс" органів охорони здоров'я. Після цих змін головний нарколог міністерства охорони здоров'я Євген Брюн заявив, що вважає за необхідне наявність витверезників в системі МВС, так як у медичних установ "виникли проблеми охорони медичних працівників від п'яних дебоширів".