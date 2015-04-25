За квотою президента допущені 14 кандидатів у члени Вищої ради юстиції

До участі в конкурсі з добору кандидатів у члени Вищої ради юстиції за квотою президента України допущено 14 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, 24 квітня конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради юстиції розглянула заяви 19 осіб, які подали до Адміністрації президента документи для участі у відкритому конкурсі.

За результатами розгляду заяв та ознайомлення з поданими документами до участі в конкурсі було допущено 14 осіб. Один учасник відмовився брати участь у конкурсі. Четверо не були допущені через невідповідність вимогам, які ставляться до кандидатів у члени ВРЮ відповідно до Закону «Про Вищу раду юстиції», або у зв’язку з неподанням встановленого цим законом повного пакету документів.

Конкурсні процедури продовжаться у понеділок, 27 квітня.

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Як сказав голова конкурсної комісії Володимир Василенко, «ми ознайомилися з поданими заявниками документами та відсіяли тих, хто або явно не відповідає вимогам закону або подав неповний пакет документів. Також один із заявників самостійно відмовився від участі в конкурсі. Подальші процедури включатимуть ретельне вивчення всіх поданих документів, у тому числі декларацій про майновий стан та мотиваційних листів, проведення співбесід та спеціальну перевірку. Комісія зробить все можливе, щоб з цих 14 допущених до участі в конкурсі осіб рекомендувати президенту найпрофесійніших і найдостойніших кандидатів, які сумлінно та неупереджено виконуватимуть свої обов’язки на посаді члена ВРЮ».

Конкурсна комісія була утворена указом президента України від 21 квітня 2015 року.