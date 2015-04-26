Путін: У Росії є свої геополітичні інтереси

17:51, 26 квітня 2015
Політика
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Росія буде відстоювати свої геополітичні інтереси", і інші країни повинні це "зрозуміти і ставитися з повагою".

REUTERS

Таку думку висловив Володимир Путін в інтерв'ю для фільму "Президент", пише ТАСС.

"Потрібно було і нашим партнерам зрозуміти, що у такої країни як Росія є і не може не бути своїх геополітичних інтересів", - заявив він, згадуючи стан країни після розпаду СРСР. "І потрібно, з повагою ставлячись один до одного, шукати баланси, шукати взаємоприйнятні розв'язки", - додав він.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Під час окупації Криму влада РФ також відкидали вторгнення російських військ на півострів, однак пізніше Путін публічно визнав цей факт.

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