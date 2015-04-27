Геращенко представив російського "антиШарія"

Про це нардеп написав у Facebook.

"У відповідь на створення російськими спецслужбами образу короля ватників Анатолія Шарія, так схожого своїми кривляннями і самомилуванням на короля лемурів "Джуліана" з мультика "Мадагаскар", російська патріотична інтернет-спільнота висунула зі своїх кіл талановитого викривача фейків російської пропаганди - Сергія Жука", - написав Геращенко.

Читайте такожГеращенко рекомендував журналісту Шарію "готуватися до переїзду на ПМП в Росію"Він порекомендував своїм читачам зафрендитися з Жуком і підписатися на його канал в YouTube.

"Упевнений, на нас чекає чимало цікавих відкриттів з викриття російської брехні, пропаганди і фейків від Сергія Жука. Ну а для гарного недільного настрою публікую відеошедевр з викриття короля ватників - Анатолія Шарія, зроблений талановитим російським патріотом і другом України Сергієм Жуком", - написав Геращенко.