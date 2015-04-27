Нову Конституцію потрібно підтвердити референдумом - депутат

Про це в інтерв‘ю Главред заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Він пояснює це тим, що "уже зараз керівник МЗС Росії диктує нам форму державного устрою. А єдиний аргумент нашої влади на користь унітарності – це дані соціологічних опитувань. Але, для спадкоємців марксизму-ленінізму це – слабкий аргумент, адже в Радянському Союзі соціологію називали псевдонаукою".

«Якщо ж говорити без іронії, то варіант Конституції, який напрацює Конституційна комісія і проголосує Верховна Рада, поставлять під сумнів і на Сході, і на Заході. Та й шанси на його проходження в стінах парламенту близькі до нуля», - переконаний Балога.

Політик заявив, що "в разі внесення цього питання на всеукраїнський референдум, то уже ніхто не зможе поставити під сумнів легітимність такого процесу. Якщо в Миколаєві і Херсоні понад 50% громадян скажуть, що єдиною державною мовою повинна бути українська, захист російськомовного населення більше не буде аргументом для розв’язання агресії".

«Проблема лише в тому, що кожен, хто стає власником четвертого поверху на Банковій на відведену народом каденцію, майже завжди втрачає здатність адекватно оцінювати ситуацію, одразу хоче вибудувати під себе все, в тому числі і Конституцію. Були навіть такі, кому здавалося, що вони там сидітимуть вічно», - констатував Балога.

Депутат сподівається, що діючий президент не продовжуватиме цю традицію. Інакше, на його думку, реальних змін на покращення добробуту простого українця чекати не доводиться.