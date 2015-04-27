Симоненко прибув на допит в СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, «черговий допит Петро Симоненко пов'язує із провалом розв'язаної українською владою кампанії зі звинуваченням Компартії у нібито скоєних нею злочинах проти держави».

Симоненко заявив, що «всі провокації силових структур проти КПУ спрямовані на відволікання уваги населення країни від провальної внутрішньої і зовнішньої політики правлячого націонал-олігархічного режиму».

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня СБУ викликала Симоненка на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді КПРФ у Москві. Після майже 11-годинного допиту у Головному слідчому управлінні СБУ в Києві Симоненко заявив, що перебував в СБУ як свідок і ніяких претензій йому не висували.

9 квітня радник голови СБУ Маркіян Лубківський повідомив, що Симоненко може бути ще раз допитаний у зв'язку з підозрою у причетності комуністів до підготовки терористичних актів в Одесі.