Симоненку загрожує ще один допит в СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

«Одним допитом, очевидно, справа не обмежиться. Зараз тривають слідчі дії. Ми не можемо розголошувати всіх деталей, але хочу сказати, що найголовнішим, що для нас є сьогодні, що ми побачили розгалужену мережу комуністів, яка діяла, зокрема, в Одеській області і підозрюється у вчиненні терористичних актів. Саме у зв’язку з цим необхідно буде допитати людей, взяти свідчення і так само допитати лідера комуністів. Тобто, справа на цьому не завершена», - сказав Лубківський.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня СБУ викликала Симоненка на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді КПРФ у Москві.

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Після свого майже 11-годинного допиту в Головному слідчому управлінні СБУ в Києві Симоненко заявив, заявляє, що перебував в СБУ як свідок і ніяких претензій йому не висувалось.

Вчора, 8 квітня, Лубківський заявив, що СБУ перевіряє причетність Компартії до скоєння низки терактів, зокрема в Одесі.

"У нас є претензії до Симоненка. Більше того, ми перевіряємо інформацію про причетність Комуністичної партії до здійснення терактів, в тому числі й в Одесі", - сказав він.

"Комуністи продовжують скоювати злочини проти власного народу. І ми доведемо ці справи до кінця",- додав Лубківський.