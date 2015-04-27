В Україні збільшать чисельність прикордонників
13:37, 27 квітня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко підписав закон про збільшення на 3 тис. чисельності прикордонників.
Президент підписав закон про збільшення чисельності прикордонників / Фото УНИАН
Підписано закон №306-VIII "Про внесення змін до ст. 6 закону "Про Державну прикордонну службу України", який збільшує граничну чисельність Державної прикордонної служби на 3 тис. військовослужбовців – до 53 тис. прикордонників.
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Закон, прийнятий Верховною Радою 9 квітня, створює умови для більш успішного виконання Державною прикордонною службою завдань на загрозливих напрямках на території проведення антитерористичної операції та на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією України.
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