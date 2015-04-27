Депутат: Рішення про подальшу долю парламенту прийматиметься поза його стінами

Про це в інтерв‘ю Главред заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Він констатує, що в результаті позачергових виборів проєвропейські політичні сили сформували коаліцію, яка нібито нараховує понад 300 голосів. Але, Коаліційна угода виконується менше, ніж на 15%. Парламент не може навіть виконати домашнє завдання з візової лібералізації з ЄС. Як підсумок – взаємні звинувачення в корупції і публічне з’ясування стосунків.

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На думку політика головне, що процес дискредитації цього парламенту почався не в останні тижні, а ще тоді, коли суспільство знову побачило такі ганебні явища, як кнопкодавсто і порушення Регламенту. Це почалося буквально з перших засідань.

«Чи допрацює ця Верховна Рада своїх 5 років? На жаль, більшість на це не впливає. Рішення буде прийматися поза парламентом, хоча, впевнений, український народ особливо не сумуватиме за цим складом Верховної Ради», - заявив Віктор Балога.