Балога: складається враження, що влада декларує одне, а робить інше

На це звертає увагу лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога. Він вважає, що якщо в парламентській більшості є понад 300 депутатів, то за пакет законопроектів, необхідних для скасування віз, буде більше 350 голосів.

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"Складається враження, що звичка декларувати одне, а робити інше нікуди не зникла. Невже і ця влада хоче ступити на ті ж граблі, що і попередники, ведучи візантійську політику щодо власного народу?" - запитує Віктор Балога.