ОБСЄ не може перевірити виведення Росією важкого озброєння - Копач

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила глава польського уряду Ева Копач після польсько-німецьких міжурядових консультацій у Варшаві.

"У Мінських домовленостях було дуже чітко записано, що росіяни повинні вивести свою важку зброю з України, та сьогодні ці спостерігачі (ОБСЄ) не зможуть потрапити у місця, де ця техніка знаходиться та на 100% упевнитись, чи ця техніка була виведена", - сказала вона.

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Копач відзначила, що доля введених проти Росії санкцій буде залежати від того, як будуть виконуватися досягнуті у лютому цього року домовленості у Мінську.

"Ми згодні з тим, що санкції повинні бути утримані, але справа виконання умов Мінськ-2 буде визначати, чи вони будуть розширені та продовжені", - сказала глава польського уряду, зауваживши, що цю точку зору розділяє теж канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Рада ЄС вирішить подальшу ситуацію з санкціями після детального аналізу того, що відбувається в Україні", - додала Копач.