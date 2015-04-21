Держдеп: Двосторонні військові навчання в Україні не порушують мінські угоди

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту Марі Харф на брифінгу у вівторок, 21 квітня, пише РИА Новости.

"Це не є порушенням мінських угод", - сказала Харф, додавши, йдеться "про двостороннє співробітництво, яке триває вже близько 20 років".

"Це робиться на запрошення українського уряду і є частиною нашого довгострокового партнерства в оборонній галузі на основі повної прозорості... Ми робили це при різних урядах України. Я не пам'ятаю, щоб український уряд запрошував російських сепаратистів. І я не пам'ятаю, щоб Росія заперечувала проти подібних навчань при Януковичі", - сказала представник Держдепу.

Читайте такожНа Львівщині стартували українсько-американські навчання (фоторепортаж)

Зазначимо, мінські домовленості передбачають, серед іншого, припинення вогню, відведення важкої техніки, звільнення заручників на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі місії ОБСЄ в Європі зафіксували зникнення з місць зберігання відведених раніше важких озброєнь сепаратистів