Яценюк: інвестиції в українську ГТС допоможуть отримати енергонезалежність усій Європі

Україна готова бачити європейських партнерів акціонерами української газотранспортної системи, оскільки це дасть змогу забезпечити енергетичну незалежність України і ЄС, сказав у ході роботи саміту «Україна - ЄС» прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Завдяки нашим спільним зусиллям нам вдалося пройти складний період зими, і зараз нашим основним об'єктом спільної роботи має бути енергетична політика. В рамках енергополітики Україна прийняла ряд законів, у тому числі закони, спрямовані на впровадження Третього енергопакета в Україні, – сказав він. - І ми хочемо бачити наших європейських друзів і партнерів акціонерами української газотранспортної системи. Це буде найкраща відповідь на енергонезалежність України і Євросоюзу, і це створить нову якісну енергетичну політику в цілому в Європі і не дасть жодній монополії в цілому впливати на незалежну політику і наше з вами право визначатися, у кого, як і за скільки купувати і яким чином транзитувати газ у рамках правил і стандартів ЄС».