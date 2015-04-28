Аваков: Пожежу біля ЧАЕС зупинили за 5 км до могильників відходів

Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"До вечора вітер припинився і можна швидко локалізувати ситуацію навколо ключових осередків вогню. Виникла обґрунтована підозра в умисному підпалі: оскільки є осередки в декількох місцях по обидві сторони річки" , - написав Аваков.

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Міністр повідомив, що в районі пожежі посилили патрулі - підняли по тривозі Нацгвардію та підрозділи МВС.

Він додав, що "такої пожежі не було з 1992 року - до станції близько 20 км, а ось до могильників - відходів близько п'яти".

Радіоактивний фон в нормі.

"Нині підстав для переляку і паніки немає. Взяли під контроль", - резюмував Аваков.