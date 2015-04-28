Радіаційний фон через лісову пожежу біля ЧАЕС не змінився - прем'єр
21:39, 28 квітня 2015Суспільство
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За даними Яценюка, над гасінням пожежі працюють 3 літаки, 1 вертоліт і велика кількість техніки.
REUTERS
В зоні ЧАЕС немає змін з радіаційним фоном. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає "112 Україна".
"Мене поінформували, що все нормально, змін з радіаційним фоном немає", - повідомив Яценюк.
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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що сьогоднішня пожежа під Чорнобилем – наймасштабніша з 1992 року. Зараз, за даними Яценюка, над гасінням пожежі працюють 3 літаки, 1 вертоліт і велика кількість техніки. Зокрема, прибули два літаки, які були відремонтовані для НГУ.
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