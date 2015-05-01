В Одесі комуністи провели першотравневий мітинг (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зібралися на Театральній площі, біля будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету.

Читайте такожВ Одесу через Першотравень стягують сили "Альфи" і військову техніку (фото)

Вони тримали червоні прапори з серпом і молотом, невеликі прапорці з написом «СРСР», портрети Леніна, великий транспарант «Ні зростанню цін» і плакат «Ні тарифному геноциду».

На одязі більшості учасників акції були червоні стрічки із зображенням серпа і молота, а також написом: «1 травня. Без боротьби немає перемоги». На кількох великих прапорах – георгіївські стрічки. Їх помітили проукраїнські активісти, які прибули на площу, про що повідомили працівникам міліції. На вимогу правоохоронців чорно-коричневі стрічки з прапорів зняли.

Після нетривалого мітингу його учасники вирушили на Куликове поле, де було ще кілька десятків соратників. Там також пройшов мітинг. Обидва заходи організувала обласна організація КПУ.

Громадський порядок забезпечує велика кількість співробітників міліції.