У сутичці біля музею ВВВ постраждав міліціонер

15:24, 01 травня 2015
Політика
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Під час сутичок біля музею ВВВ невідомий бризнув в обличчя працівнику міліції з газового балончика, йому надали допомогу на місці, але згодом шпиталізували.

Під час сутички постраждав міліціонер / Фото УНІАН

Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.

"Лікарі надавали медичну допомогу потерпілому на місці події, однак у зв’язку зі станом його здоров’я, медики прийняли рішення госпіталізувати працівника міліції. На теперішній час йому надається допомога в умовах стаціонару", - сказано в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що під час бійки було затримано 19 молодих чоловіків, на них склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

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