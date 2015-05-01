У сутичці біля музею ВВВ постраждав міліціонер
Під час сутичок біля музею ВВВ невідомий бризнув в обличчя працівнику міліції з газового балончика, йому надали допомогу на місці, але згодом шпиталізували.
Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.
"Лікарі надавали медичну допомогу потерпілому на місці події, однак у зв’язку зі станом його здоров’я, медики прийняли рішення госпіталізувати працівника міліції. На теперішній час йому надається допомога в умовах стаціонару", - сказано в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що під час бійки було затримано 19 молодих чоловіків, на них склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.