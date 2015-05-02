Балога: Влада має працювати над зменшенням споживання газу

Так вважає лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

На його думку, якщо влада дозволить людям переходити на індивідуальне опалення, що було заборонено Азаровим, переведе бюджетну сферу на альтернативні джерела енергії, запустить програму, згідно якої держава допоможе кожному домогосподарству перейти з газу на інші види енергії, то з "Газпромом" не те, що не потрібно буде судитися, а можна буде звести до мінімуму своє спілкування з ними.

"Не раз говорив, що за рік можна вийти на економію до 10 мільярдів кубів газу. Ми на Закарпатті переконалися в тому, що це абсолютно реально. Але, якщо попередня влада не була зацікавлена в економії, так як мала конкретну вигоду з кожного спаленого в Україні куба російського газу, то що заважає новому уряду зменшувати споживання?", - запитує політик.

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Віктор Балога переконаний, що ключі до нашої енергетичної незалежності лежать не в Москві, і не в Стокгольмі. А в кожній українській школі, квартирі і лікарні, в кожному дитячому садку і домогосподарстві. Перемога прийде тоді, коли простий українець забуде, що таке газ. А це в наших умовах більше, ніж реально.