У Харкові скасували завтрашній парад оркестрів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це заявив заступник міського голови Ігор Терехов.

Заступник міського голови нагадав, що 9 травня оркестри мали пройти центральною вулицею міста, Сумською, від Харківського національного академічного театру опери та балету до парку ім. Горького. Але в СБУ надійшла інформація про потенційні загрози безпеці громадян і правоохоронці звернулися до міської ради з офіційним зверненням про скасування заходу.

Водночас, за словами Терехова, концерт духових оркестрів, який планували провести 9 травня перед ХНАТОБом, відбудеться. Музиканти виконуватимуть як пісні воєнних років, так і сучасних композиторів, світову класику, джаз тощо. Крім того, близько 18:00 у парку Горького почнеться концерт, присвячений Дню Перемоги.

Читайте такожУ Харкові зібрали «частину рекорду України» в ім'я Пам'яті і МируЯк повідомляв УНІАН, на 9 травня також заплановано урочисте покладання квітів до Меморіалу Слави у харківському Лісопарку та до Меморіального комплексу «Висота маршала Конєва» у смт Солоницівка. Крім того, передбачається провести ряд святкових заходів у всіх районах Харкова та Харківської області.

Харківська міська рада у зв'язку з терористичною загрозою через суди заборонила проведення ряду заявлених неофіційних масових заходів під час травневих свят.