Росія не має права монополізувати перемогу, оскільки Україна прийняла основний удар війни - Порошенко

Про це він заявив 8 травня, виступаючи у парламенті з нагоди 70-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі, - повідомляє прес-служба президента.

Читайте такожВерховна Рада зібралася на урочисте засідання до 70-річчя перемоги над фашизмом

За підрахунками істориків, у лавах червоної армії боролися з нацистами близько 6 мільйонів жителів України. Слова голови російської держави про те, що РФ могла б здобути перемогу і без України - "це наруга над пам'яттю загиблих воїнів, і знущання над почуттями живих ветеранів", - завив президент України.

Порошенко зазначив, що Україна втратила вбитими за різними оцінками 8-10 мільйонів людей. "Більше половини від загальної кількості нацистських дивізій воювало саме на Східному фронті, і розгромлено їх саме тут. На території України проведена майже половина стратегічних операцій німецько-радянської війни", - підкреслив президент.

Читайте такожУкраїнський жовто-блакитний прапор завжди був прапором світу - Порошенко

Порошенко повідомив, що 2072 українці заслужили звання Героя Радянського Союзу. Серед них - легендарний льотчик Іван Кожедуб, який збив 64 фашистських літаків, і Олексій Берест, який піднімав прапор перемоги над Рейхстагом.

Читайте такожАгресивна політика Росії коштувала життів майже 7 тисяч українців – президент

"Ця перемога – це спільне досягнення всього прогресивного людства, антигітлерівської коаліції і народів колишнього Радянського Союзу. І я зараз від імені українського народу вітаю всі нації світу з 70-річчям перемоги над нацизмом", - заявив Петро Порошенко.

Як раніше повідомляв Уніан, президент Росії Володимир Путін привітав з 70-ю річницею Перемоги президента України Петра Порошенка і президента Грузії Георгій Маргвелашвілі. Він обмежився "посланням" громадянам Грузії та України.