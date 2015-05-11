МЗС: Проведення «військових парадів» у Донецьку та Луганську – грубе порушення Мінських угод

Про це йдеться в Заяві Міністерства закордонних справ України, яка є в розпорядженні УНІАН.

«Розглядаємо підготовку та проведення 9 травня ц.р. у Донецьку та Луганську т.зв. «військових парадів», під час яких були продемонстровані 155 мм гаубиці 2А65 «Мста-Б», 122 мм гаубиці 2С1 «Гвоздика», реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», а також інша військова техніка, зокрема, зенітно-ракетні комплекси «Стрела-10», танки Т-72, БТР-80, БМП-1, як грубе порушення пункту 2 «Комплексу заходів з виконання Мінських угод» від 12 лютого цього року», - говориться в Заяві.

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У документі також зазначається, що тим самим у чергове підтверджено масштабне постачання Російською Федерацією різних типів зброї та надання матеріально-технічної допомоги незаконним збройним формуванням, які орудують на Донбасі.

«Зазначені провокаційні дії відбулися, незважаючи на неодноразові застереження з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні про те, що розміщення будь-яких важких озброєнь у забороненій «Комплексом заходів» зоні чи для проведення «навчань», чи для демонстрації військової техніки, порушує Мінські домовленості.

Відповідні застереження доведено до відома підписантів Мінських домовленостей листом керівника Спеціальної моніторингової місії Е.Апакана від 10 квітня ц.р., підтверджено у доповіді Місії від 21 квітня цього року. Утриматися від проведення демонстрацій військової техніки закликав у своїй заяві від 8 травня ц.р. також Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії І.Дачич», - підкреслюється в Заяві.

Тож додається в документі, «відтак, не може залишатися без відповіді свідомо вчинена незаконними збройними формуваннями чергова провокація, що поставила під загрозу реалізацію Мінських угод.

Україна закликає світове товариство вжити рішучих заходів на підтримку виконання Мінських домовленостей. Також закликаємо Російську Федерацію засудити безвідповідальні дії бойовиків, спрямовані на зрив мирного процесу.

Очікуємо невідкладної реакції з боку СММ ОБСЄ на факти очевидного повернення бойовиками важких озброєнь до заборонених «Комплексом заходів» зон безпеки».