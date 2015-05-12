Інтерактивна карта захоплених окупантами українських підприємств у Криму

Інформаційно-аналітичний центр Info-Light створив інтерактивну карту захоплених окупантами українських підприємств.

Дана інтерактивна карта візуалізує 50 підприємств анексованого Криму, що були рейдерськи захоплені новою окупаційною владою, з коротким описом процесу так званої націоналізації.

Читайте також"Самооборона Криму" спробувала захопити Бахчисарайський споживсоюз, що об'єднує більше 100 підприємствВсього, за даними організації Free Crimea, загальна кількість захоплених об'єктів перевищила позначку в чотири тисячі підприємств та організацій. Втрати від рейдерського захоплення, з послідуючою незаконною націоналізацією владою Криму, лише одного офісу Київстару з обладнанням в м.Сімферополь компанія оцінила в 13 мільйонів доларів.

Серед «націоналізованих» виявилися великі підприємства, що мають стратегічну важливість для регіону – ДАТ Чорноморнафтогаз, ПАТ «Массандра», ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Південморсервіс», ПАТ "Кримхліб", «Севастопольський морський завод», що належав Петру Порошенку та інші. Також націоналізовано більше 40 філій та підрозділів Приватбанку, 36 заправок групи Приват, ПАТ "ДТЕК Крименерго", телекомунікаційну групу VEGA, усе майно Київстару.