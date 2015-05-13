Лише з п'ятого разу ВР прийняла відставку Мірошника, який погорів на листуванні з коханкою

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 народних депутатів з 315, зареєстрованих у сесійній залі.

Це рішення сьогодні депутати чотири рази не підтримували, але після консультацій ВР проголосувала за дострокове припинення повноважень Мірошника.

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Під час першого голосування за дострокове припинення повноважень Мірошника проголосувало лише 169 (при необхідних 226 - УНІАН), під час другого - 196, а під час третього - 211 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня прес-служба «Самопомочи» оприлюднила заяву Мірошника про намір скласти депутатські повноваження. Заява Мірошник написав після того, як в ЗМІ були опубліковані фото його СМС-листування про замовленні туру на Мальдіви вартістю понад 10 тис. євро, а також СМС-повідомлень, що стосуються його особистого життя.