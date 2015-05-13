НАТО стурбоване можливим розміщенням ядерного озброєння в Криму - Столтенберг

18:54, 13 травня 2015
Політика
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Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг заявляє, що Альянс стурбований можливим розміщенням Росією ядерної зброї в Криму.

НАТО обеспокоено возможность размещения ядерного оружия в Крыму / topwar.ru

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після засідання Комісії Україна-НАТО.

"Ми глибоко занепокоєні заявами російських високопоставлених посадових осіб щодо можливого розміщення у майбутньому ядерної зброї і систем їхньої доставки в Криму, що буде свідчити про дестабілізації ситуації", - підкреслив Столтенберг.

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Також генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс засуджує процес широкого розміщення Росією своїх військ у Криму. "Ми також занепокоєні зусиллями Росії щодо планів подальшого збільшення військ в чорноморському регіоні, що потенційно матиме подальші наслідки для стабільності в регіоні", - зазначив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, раніше, зокрема, директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю в аннексированном Криму.

Також повідомляється, що НАТО наполягає на мирному вирішенні ситуації на сході України шляхом дипломатичних зусиль та за умови підтримання діалогу.

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