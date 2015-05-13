Аваков збирається скоротити чисельність правоохоронців

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комитета по вопросам законодательства обеспечения правоохранительной деятельности заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Представляя законопроекты о реформировании правоохранительной системы, министр, в частности, отметил, что МВД ждет сокращение и демилитаризация отдельных служб. В частности, в сфере предоставления услуг регистрации автомобилей, выдачи паспортов будут работать специалисты без погон, погоны будут носить только сотрудники военизированных формирований.

Читайте такожУ МВС вирішили відмовитися від резонансної ідеї презумпції правоти поліцейського

Кроме того, он рассказал, что в органы внутренних дел будет входить несколько структур: национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Служба чрезвычайных ситуаций, а также сервисные центры МВД. Министр внутренних дел не будет министром полиции, а будет политической фигурой, которая будет координировать работу вышеупомянутых структур.

Также Аваков рассказал, что новое законодательство дает возможность обществу влиять на кадровые решения в системе МВД: предполагается, что территориальные громады будут давать оценку деятельности местных полицейских. Вводится норма, что областной совет двумя третями голосов сможет выразить недоверие местному главе милиции, что повлечет за собой его отстранение от должности.

Согласно данным Главного научно-экспертного управления ВР, сейчас общая численность МВД составляет 210 тыс. человек, кроме того 60 тис. человек входят в подчиненную МВД Национальную гвардию.