Рада хоче дозволити цивільним посадовцям в зоні АТО користуватися зброєю для самозахисту

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 народних депутата з 328 зареєстрованих у сесійній залі.

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Законопроектом планується надати право працівникам військово-цивільних адміністрацій, місцевих держадміністрацій, членам уряду, працівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і їх територіальних підрозділів, Адміністрації президента, апарату РНБО, Секретаріату Кабміну, які постійно або тимчасово виконують свої обов'язки у межах зони АТО, використовувати зброю для індивідуального захисту.