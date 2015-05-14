Рада хоче дозволити цивільним посадовцям в зоні АТО користуватися зброєю для самозахисту
11:23, 14 травня 2015Політика
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Верховна Рада прийняла за основу проект Закону "Про додаткові заходи щодо забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують службові обов'язки в межах території, на якій введений воєнний стан або проводиться антитерористична операція" (реєстраційний № 2806).
Законопроект дозволяє посадовцям використовувати зброю для самозахисту / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 народних депутата з 328 зареєстрованих у сесійній залі.
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Законопроектом планується надати право працівникам військово-цивільних адміністрацій, місцевих держадміністрацій, членам уряду, працівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і їх територіальних підрозділів, Адміністрації президента, апарату РНБО, Секретаріату Кабміну, які постійно або тимчасово виконують свої обов'язки у межах зони АТО, використовувати зброю для індивідуального захисту.
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