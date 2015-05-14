Кабмін призначив голову Держлісагентства

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 14 травня.

За даними прес-служби, до цього призначення Ковальчук працював генеральним директором Національної акціонерної компанії «Украгролізинг», а раніше обіймав керівні посади у сільськогосподарські компанії «Райз».

За словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, слова якого наводяться у повідомленні, завданнями нового керівника Держлісагентства є «реформування і дерегуляція лісової галузі, інтеграція з європейськими стандартами і принципами роботи».

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«Олександра Ковальчука я знаю особисто як ефективного кризового менеджера і технократа, який має великий досвід роботи в потужних аграрних проектах. Впевнений, що лісова галузь відчує результати системних змін уже цього року», - сказав Павленко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року екс-голова Держлісагентства Валерій Черняков, який очолював відомство з 25 березня 2014 року, написав заяву про складання повноважень у зв`язку з тим, що партія «Свобода», до якої він входить, не пройшла до парламенту за результатами виборів. 14 січня Кабмін прийняв рішення звільнити Чернякова з посади голови Держлісагентства.