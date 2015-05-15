Очільник ДАІ приховав від громадськості триповерховий маєток у столиці

Очільники Державної автоінспекції приховують від громадськості реальну інформацію про свою нерухомість – про це повідомляють «Схеми», проект Радіо Свобода та Першого суспільного телеканалу.

Журналісти проекту спіймали очільника ДАІ України Олександра Єршова на брехні у декларації за попередній рік: він приховує від контрольних органів елітний триповерховий маєток у Києві.

При цьому у Державній автоінспекції журналістам програми відмовили у наданні декларацій про майно та доходи свого керівного складу за 2014 рік.

Перша відмова надати декларації представникам ЗМІ надійшла за підписом першого заступника голови ДАІ МВС Миколи Фасового – у ній чиновник посилається на те, що оприлюднення майнових декларацій керівного складу ДАІ не передбачене законом «Про засади запобігання і протидії корупції».

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Утім, надання декларацій чиновників на запит прямо передбачене законом України «Про доступ до публічної інформації», мовиться в сюжеті.

«Це порушення і брехня. Вони посилаються на закон, який зобов’язує оприлюднити декларації, а ви просили надати вам її згідно з законом «Про доступ до публічної інформації», тому вони зманіпулювали і збрехали. Це порушення», – заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Після повторного звернення журналістам удруге надійшла відмова вже за підписом в. о. голови ДАІ МВС Олександра Єршова.

Журналісти порівняли його декларацію за 2013 рік, раніше опубліковану на сайті МВС у рамках люстраційної перевірки, з реальним стилем життя чиновника. Так, у декларації йдеться про те, що ні в самого Олександра Єршова, ні у членів його родини немає у власності ні земельних ділянок, ні будинків.

Попри це, журналісти побували біля триповерхового маєтку, в якому чиновник живе з родиною. Земля під нього виділена дружині Олександра Єршова Оксані ще у 2008 році рішенням Київради за підписом тодішнього мера Леоніда Черновецького.

Сусіди підтвердили журналістам, що очільник ДАІ України живе в цьому маєтку зі своєю родиною близько 8 років, родина має декілька автомобілів.

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Попри відсутність у декларації реальних даних про елітну нерухомість, що належить родині очільника ДАІ, він успішно пройшов люстраційну майнову перевірку, зазначають журналісти.