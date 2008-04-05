Ющенко назвав саміт НАТО у Бухаресті історичним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю телеканалу «Інтер».

Як повідомляє прес-служба глави держави, головними темами розмови стали підсумки саміту НАТО, що відбувся у Бухаресті.

«Всі країни, 26 країн НАТО, висловилися однозначно позитивно до України відносно її членства в НАТО», - сказав Президент, назвавши минулий саміт історичним.

Він підкреслив, що підтвердження в такій заяві всіх країн-членів Альянсу перспективи членства перевершило українські сподівання.

В.ЮЩЕНКО також виклав своє бачення кроків, що здійснюватиме Україна до грудневого саміту Альянсу, а також на шляху до повного набуття членства в НАТО.

«Політичний суверенітет України і членство в НАТО - це є тотожність», - упевнений Президент.

Інтерв`ю вийде в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю, 6 квітня, у програмі «Подробиці тижня».