Поклонська заробила в 2014 році майже 2 млн рублів

Відомості про доходи співробітників кримської прокуратури були опубліковані на офіційному сайті відомства.

Відповідно до документа, Поклонська володіє квартирою площею 116,6 квадратних метра. Своє майно прокурор Криму ділить тільки зі своєю неповнолітньою дочкою. Автомобілів та земельних ділянок у власності Поклонський немає.

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Заступники Поклонської заробили минулого року більше свого керівника. Так, перший заступник прокурора Андрій Фомін задекларував дохід у розмірі 2,42 млн руб. Крім того, він володіє земельною ділянкою площею 2,5 тис. квадратних метрів, а також користується двома квартирами.

Заступник прокурора Сергій Черневич задекларував дохід у розмірі 2,65 млн руб. У переліку майна у нього значаться земельна ділянка площею 615 квадратних метрів, квартира (110 квадратних метрів) та нежитлове приміщення (близько 28 квадратних метрів). Ще один заступник прокурора Криму Сергій Булгаков заробив у 2014 році майже 1,7 млн ​​руб. У нього в користуванні також є квартира і земельна ділянка.