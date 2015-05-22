Президент Литви: Ризький саміт визнає європейські прагнення України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Ризі перед початком пленарного засідання саміту «Східного партнерства».

"У заключній декларації ми визнаємо європейські прагнення, ми підтримаємо прагнення всіх східних партнерів, які хочуть бути більш інтегрованими з Європейським Союзом, і, звичайно, ми підтримаємо країни, які проводять реформи і хочуть стати європейськими", - заявила вона.

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Говорячи про перспективу безвізового режиму, Грібаускайте констатувала, що до кінця цього року Єврокомісія дасть нову оцінку ситуації. "Ми очікуємо більш позитивного результату, до кінця року", - підкреслила вона.

Відповідаючи на питання, чи буде у декларації відображено позицію стосовно російської агресії, президент сказала: "Це не про декларації, це про факт - російська агресія існує".