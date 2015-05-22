Чорновол вважає, що їй можна кнопкодавити
Депутатка Верховної Ради від "Народного Фронту" Тетяна Чорновол пояснила, чому проголосувала за колегу під час розгляду проекту закону про звільнення електромобілів від ввізного мита.
Про це вона сказала в коментарі каналу 112 Україна.
"Я, наприклад, вчора кнопкодавила за закон про електромобілі. Чому - тому що я була надзвичайно зацікавлена, щоб він пройшов, тому що вважаю, що це в інтересах держави", - сказала депутатка.
На її думку, кнопкодавство дозволяє уникати маніпуляцій Радою, коли важливі законопроекти ставляться на дні, в які збирається замало парламентарів.
Читайте такожТетяну Чорновол спіймали на "кнопкодавстві" в Раді (відео)"Тому я не вважаю, що кнопкодавство - це найбільша проблема Верховної Ради. Вважаю, що більше треба піднімати питання про лоббістські законопроекти, про маніпуляції через проходження через комітети, знову таки, винесення на голосування, а це не те, що якось негативно спливає, розумієте? Тому я не розумії цієї істерії, тому навіть зробила це демонстративно", - сказала Чорновол.
Прикметно, що чотири місяці тому Чорновол заявляла про беззмістовність скасування мит на електромобілі, оскільки таких в Україні просто немає.