Чорновол вважає, що їй можна кнопкодавити

Про це вона сказала в коментарі каналу 112 Україна.

"Я, наприклад, вчора кнопкодавила за закон про електромобілі. Чому - тому що я була надзвичайно зацікавлена, щоб він пройшов, тому що вважаю, що це в інтересах держави", - сказала депутатка.

На її думку, кнопкодавство дозволяє уникати маніпуляцій Радою, коли важливі законопроекти ставляться на дні, в які збирається замало парламентарів.

Читайте такожТетяну Чорновол спіймали на "кнопкодавстві" в Раді (відео)"Тому я не вважаю, що кнопкодавство - це найбільша проблема Верховної Ради. Вважаю, що більше треба піднімати питання про лоббістські законопроекти, про маніпуляції через проходження через комітети, знову таки, винесення на голосування, а це не те, що якось негативно спливає, розумієте? Тому я не розумії цієї істерії, тому навіть зробила це демонстративно", - сказала Чорновол.

Прикметно, що чотири місяці тому Чорновол заявляла про беззмістовність скасування мит на електромобілі, оскільки таких в Україні просто немає.