Українці до кінця 2015 року повинні позбутися пострадянських паспортів - Клімкін

07:31, 25 травня 2015
Політика
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Уже наступного року Україна може отримати безвізовий режим із Європейським Союзом, якщо виконає певні вимоги, одна з головних – боротьба з корупцією.

УНИАН

Про це в ексклюзивному інтерв'ю програмі ТСН.Тиждень розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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«Зараз ми прибрали політичну компоненту. У Європейському Союзі є дуже багато побоювань стосовно Донбасу. Я про це дуже прямо і багато разів казав. Є побоювання, що біометричні паспорти будуть отримувати ті, кого не бажають бачити в Європейському Союзі. Або – збільшення міграції. Наразі ці політичні ризики усунуті. Зараз у нас є визнання наших реформ, зараз у нас є чіткий алгоритм дій, який, як тільки буде звіт, він буде переданий Європейській Раді і Європейському парламенту. І є дуже чіткий графік – до кінця року ми робимо остаточний звіт. Тепер від нас залежить, яким чином ми виконаємо весь блок реформ. І тоді в 2016 році в нас буде рішення (про безвізовий режим ЄС з Україною). І оця політична компонента є дуже непростою», - сказав він.

Водночас, за словами міністра, ключовою вимогою є боротьба з корупцією.

«Ну, і звичайно те, що ми маємо позбавитися пострадянського минулого. Оцей пострадянський паспорт, який у нас є, де деякі європейські політики з нас просто сміються, адже можна просто переклеїти фотографію і «стати іншою людиною». Саме цього ми маємо позбавитися. Ми маємо стати європейською державою, у тому числі й у сенсі цих реформ. Саме це ми маємо зробити до кінця цього року», - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, саміт «Східного партнерства» констатував, що очікує до кінця цього року новий звіт Європейської комісії про виконання Україною та Грузією критеріїв, необхідних для запровадження безвізового режиму.

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