Саміт "Східного партнерства" визначив алгоритм надання Україні безвізового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у підсумковій спільній декларації лідерів країн-членів ЄС та країн «Східного партнерства», яка була ухвалена за результатами дводенного саміту, який пройшов у Ризі.

Лідери привітали прогрес, досягнутий Грузією і Україною в реалізації планів дій щодо лібералізації візового режиму. "Вони з нетерпінням чекають завершення Україною та Грузією реалізації 2-ї фази планів дій щодо лібералізації візового режиму після того, як шляхом здійснення всіх необхідних реформ будуть виконані всі критерії, і вітають готовність Комісії зробити все необхідне для підтримки України та Грузії в реалізації їх планів дій та її намір представити доповідь щодо прогресу України та Грузії до кінця 2015 року", - йдеться в декларації.

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Лідери зазначають, що виконання всіх поставлених завдань дозволить завершити процес виконання планів лібералізації візового режиму і дозволить Єврокомісії запропонувати Європейському парламенту і Європейській Раді "звільнити українських і грузинських громадян від необхідності отримання віз у відповідності з критеріями регламенту 539/2001".