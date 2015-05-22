Саміт "Східного партнерства" визначив алгоритм надання Україні безвізового режиму
Саміт «Східного партнерства» констатував, що очікує до кінця цього року новий звіт Європейської комісії про виконання Україною та Грузією критеріїв, необхідних для запровадження безвізового режиму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у підсумковій спільній декларації лідерів країн-членів ЄС та країн «Східного партнерства», яка була ухвалена за результатами дводенного саміту, який пройшов у Ризі.
Лідери привітали прогрес, досягнутий Грузією і Україною в реалізації планів дій щодо лібералізації візового режиму. "Вони з нетерпінням чекають завершення Україною та Грузією реалізації 2-ї фази планів дій щодо лібералізації візового режиму після того, як шляхом здійснення всіх необхідних реформ будуть виконані всі критерії, і вітають готовність Комісії зробити все необхідне для підтримки України та Грузії в реалізації їх планів дій та її намір представити доповідь щодо прогресу України та Грузії до кінця 2015 року", - йдеться в декларації.
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Лідери зазначають, що виконання всіх поставлених завдань дозволить завершити процес виконання планів лібералізації візового режиму і дозволить Єврокомісії запропонувати Європейському парламенту і Європейській Раді "звільнити українських і грузинських громадян від необхідності отримання віз у відповідності з критеріями регламенту 539/2001".