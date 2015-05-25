СБУ затримала за торгівлю зброєю російського неонациста-порнодилера, пов'язаного з "Правим сектором" (фото)
СБУ затримала на Житомирщині засновника російської фашистської організації, який торгував зброєю та боєприпасами із зони АТО.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ
«Співробітники Служби безпеки України затримали на Житомирщині місцевого мешканця, який намагався організувати незаконний продаж зброї та боєприпасів із зони проведення антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.
СБУ встановило, що зловмисник багато років прожив у Росії, де він відомий як неонацист, засновник російської фашистської організації «Легион «Вервольф».
Як зазначають в СБУ, «затриманий неонацист раніше був двічі судимий на території Російської Федерації: за спробу підірвати спорткомплекс «Олимпийский» під час єврейського фестивалю та зберігання наркотиків. Одного разу він отримав вирок і в Україні за виготовлення, збут і поширення порновідеопродукції за участю неповнолітніх хлопчиків».
Читайте такожСБУ затримала в Маріуполі екс-мера одного з міст, який організував сепаратистський псевдореферендумЗа даними СБУ, повернувшись до України, зловмисник поселився в районному центрі на Житомирщині та навіть став політичним радником однієї з громадських організацій регіону. З початку 2015 року він налагодив постачання зброї та боєприпасів з району проведення антитерористичної операції для незаконного перепродажу.
Співробітники СБУ затримали торгівця зброєю під час спроби збуту двох гранат Ф-1. У ході обшуків правоохоронці також вилучили переобладнаний під травматичні набої пістолет «Беретта» та ще одну бойову гранату.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення каналів надходження боєприпасів та осіб, причетних до протиправної оборудки.
Довідка. Згідно з інформацією відкритих джерел, засновником організації "Легіон "Вервольф" був одесит Ігор Пирожок, який у Росії був неонацистським активістом.
Був судимий у Росії за співучасть у вбивстві.
В українських ЗМІ у травні-червні 2014 року фігурував як політрадник "Правого сектору в Бердичеві та Бердичівському районі" Роман Чирка та "представник "Правого сектору".
У грудні 2014 року був виключений з організації.