Ющенко зустрічається з Тимошенко і Яценюком

Керівництво держави обговорює питання перегляду урядом макроекономічних показників соціально-економічного розвитку України на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, говорячи про традиційну щотижневу зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, що триває в ці хвилини в Секретаріаті Президента.

Також, за словами І.ВАННИКОВОЇ, предметом обговорення високопосадовців буде соціальна політика у 2008 році у зв’язку з високими темпами інфляції за останні місяці.

Крім того, сторони обговорять питання збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України» та стан договірної бази щодо постачання природного газу.

Також глава держави, прем’єр-міністр і спікер парламенту обговорять фінансове забезпечення діяльності Міністерства оборони і державної служби автомобільних доріг України «Укравтодору».

«Очікується, що результатом цієї зустрічі буде прийняття консолідованих рішень з цих питань», - сказала І.ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що у зустрічі беруть участь голова Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, а також заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, який о 14.00 проведе брифінг за підсумками цієї зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ не виключив, що уряд скоректує макроекономічні показники перед розробкою законопроекту про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що основною причиною «для аналізу публічних фінансів» є світові інфляційні процеси. За його словами, уряд має намір детально проаналізувати їх вплив на українську економіку.