ГПУ завела проти Генштабу РФ справу про тероризм після свідчень полонених ГРУшников

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління з нагляду за кримінальними провадженнями МВС, СБУ і фіскальної служби Генеральної прокуратури України Юрій Севрук, відповідаючи на запитання журналістів.

“Наразі розпочато розслідування участі у терористичній діяльності військовослужбовців РФ, які були затримані біля міста Щастя. Під час проведення слідчих дій отримані дані щодо можливої участі у терористичній діяльності службових осіб Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації». – сказав Севрук і додав: «На даний час розпочато кримінальне провадження і за цим фактом».

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.