ГПУ завела проти Генштабу РФ справу про тероризм після свідчень полонених ГРУшников
Правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за фактом можливої причетності до терактів посадовців Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління з нагляду за кримінальними провадженнями МВС, СБУ і фіскальної служби Генеральної прокуратури України Юрій Севрук, відповідаючи на запитання журналістів.
“Наразі розпочато розслідування участі у терористичній діяльності військовослужбовців РФ, які були затримані біля міста Щастя. Під час проведення слідчих дій отримані дані щодо можливої участі у терористичній діяльності службових осіб Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації». – сказав Севрук і додав: «На даний час розпочато кримінальне провадження і за цим фактом».
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.
18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.