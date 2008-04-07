У НУ-НС кажуть, що держбюджет не витримає ініціативи Тимошенко

Народний депутат України (фракція НУ-НС) Юрій КОСТЕНКО вважає, що запропонована урядом схема забезпечить доступним житлом лише 1-2% громадян.

Про це він сказав в коментарі сайту “ГАРТ”.

На його переконання, урядова схема виконання програми «Доступне житло» є черговою популістською обіцянкою.

«Дана ініціатива уряду, як і виплата заощаджень «Ощадбанку», є привабливою, але інструментарію для її впровадження сьогодні немає», – вважає Ю.КОСТЕНКО.

Він зазначив, що державний бюджет не витримає такого навантаження.

«Якщо говорити про зниження відсоткової ставки, то це можна зробити за рахунок держбюджету. Для «перекриття» першого внеску також необхідні державні кошти. Проте суми, необхідної для реалізації цієї схеми, бюджет просто не зможе покрити», – переконаний Ю.КОСТЕНКО.

«Ця ситуація подібна до компенсаційних виплат за заощадженнями українських громадян радянських часів, що вимірюються мільярдами доларів. З бюджету на такі заходи можна спрямовувати максимум декілька мільярдів гривень. Насправді, такою ініціативою уряду зможе скористатися максимум 1-2% громадян», - додав він.

На переконання Ю.КОСТЕНКА, необхідно змінити чинне законодавство таким чином, щоб компаніям будівництво житла обходилося дешевше. «Мова йде про зменшення кількості недоступного «елітного» житла більшою кількістю «соціального», – уточнив він.

Ю.КОСТЕНКО також зауважив: «Для того, щоб залучити кредити під низьку ставку закордонних банків (як це пропонує уряд) та іноземні інвестиції, в першу чергу, слід змінити законодавство, щоб забезпечити прозорі економічні правила. Доки цього не відбудеться, масово закордонні кошти в корумповану країну, якою на сьогодні є Україна, просто не зайдуть».

Як повідомлялось, 3 квітня під час зустрічі з представниками профспілок України прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вартість іпотечних кредитів може знизитись до 2-4% у разі передачі державі управління іпотечною системою.