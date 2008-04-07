Ющенко звільнив сумського губернатора

Лаврик буде виконувати обов`язки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Миколу ЛАВРИКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Сумської обласної державної адміністрації. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Миколу ЛАВРИКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Сумської обласної державної адміністрації. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим своїм Указом Президент звільнив Павла КАЧУРА з посади голови Сумської ОДА. Довідка УНІАН. П.КАЧУР був призначений на посаду голови Сумської облдержадміністрації 26 грудня 2006 року. З грудня 2005 по липень 2007 р. р. М.ЛАВРИК обіймав посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

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