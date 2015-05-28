Аваков виправдовує Чеботаря: Він піддався емоціям і дозволив втягнути себе в скандал

Про це глава МВС заявив в інтерв'ю ЛІГАБізнесІнформ.

"Створено міф, який із задоволенням крутять люди, які сумлінно помиляються, і покидьки від журналістики. Чому я прийняв його відставку? Знову-таки, не тому, що багато було наговорено в процесі, а тому, що він дозволив себе спровокувати і втягнути в скандал з журналістами. Далі його цивільне право відстояти своє чесне ім'я. Але поставлю вам запитання - а що ви можете пред'явити Чеботарю реально з усього того галасу, який був в пресі?", - сказав Аваков.

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В інтерв'ю Аваков підкреслює роль преси у скандалі, заявляючи, що журналісти діляться на "кваліфікованих і некваліфікованих".

"Це звинувачення звучить наступним чином: ми, журналісти, приїхали в село, на нас напав зять Чеботаря, побив нас і поїхав. Ми обурені і вимагаємо відставки самого Чеботаря (...) В даній ситуації чиновнику пред'являється, що це - його будинок. Але це не його дім. Ага, не ваш, кажуть журналісти. Тоді це будинок вашої дочки. Але це і не будинок доньки Чоботаря. Тоді інша версія - це будинок вашого зятя. Припустимо влучили. Слідує вимога звільнити Чоботаря. Підстава? Він що, цей будинок свого зятя мусив вказати в декларації? Не мусив", - захищає свого колишнього заступника міністр.

За словами Авакова, Чеботар ефективно займався постачанням міністерства.

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"Візьміть бензин, так і будь-який тендер - всі ціни у нас завжди були нижчі, ніж в інших відомствах. Були і є. Подивіться СБУ, Міноборони... Це, зрозуміло, завжди предмет окремого скандалу. Крім того, з самого початку війни добровольчі батальйони МВС завжди були краще одягнені, оснащені і нагодовані, ніж всі інші підрозділи. Це все робота нашого постачальницького корпусу, в тому числі Чоботаря", - заявив глава МВС.

Як відомо, наприкінці квітня вибухнув скандал: біля будинку Сергія Чоботаря в селі Лісники напали на знімальну групу телеканалу ZIK. Як стверджували журналісти, нападниками виявилися зять Чеботря Олег Поліщук та його бізнес-партнер Сергій Гаврилко.

13 травня у Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала проект постанови про звільнення міністра МВС Арсена Авакова з-за скандалу з Чеботарем.

Однак у той же день Чоботар подав у відставку з посади заступника глави МВС.