Скандальний заступник Авакова у відпустці і з неї на посаду не повернеться - Сюмар

Про це в прямому ефірі "Свободи слова" заявила народний депутат Вікторія Сюмар, пише Українська правда.

"Я розмовляла з Чеботарем, коли ця історія сталася: це не моє, будинок не мій, цих людей ми не знаємо і інші речі. Як виявилося, це прямий його родич. І ці речі неприпустимі. Я також вважаю, що він повинен подати у відставку ", - сказала вона.

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"Наскільки мені відомо, зараз Чеботар у відпустці. Але я думаю, що він з неї не повернеться на свою посаду", - зазначила Сюмар.

Як відомо, біля будинку Сергія Чеботаря в селі Лісники напали на знімальну групу телеканалу ZIK.

Як стверджують журналісти, нападниками виявились зять Чеботря Олег Поліщук та його бізнес-патнер Сергій Гаврилко.