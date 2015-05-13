Скандальний заступник Авакова у відпустці і з неї на посаду не повернеться - Сюмар
Замішаний в історії з побиттям журналістів замміністра МВС Сергій Чеботар повинен піти у відставку, а тому, швидше за все, він не повернеться з відпустки, в якій зараз перебуває.
Про це в прямому ефірі "Свободи слова" заявила народний депутат Вікторія Сюмар, пише Українська правда.
"Я розмовляла з Чеботарем, коли ця історія сталася: це не моє, будинок не мій, цих людей ми не знаємо і інші речі. Як виявилося, це прямий його родич. І ці речі неприпустимі. Я також вважаю, що він повинен подати у відставку ", - сказала вона.
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"Наскільки мені відомо, зараз Чеботар у відпустці. Але я думаю, що він з неї не повернеться на свою посаду", - зазначила Сюмар.
Як відомо, біля будинку Сергія Чеботаря в селі Лісники напали на знімальну групу телеканалу ZIK.
Як стверджують журналісти, нападниками виявились зять Чеботря Олег Поліщук та його бізнес-патнер Сергій Гаврилко.