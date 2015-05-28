Кучма заявив, що контактна група щодо Донбасу знову збереться 2 червня
В цей же день вранці, за словами Кучми, відбудеться засідання підгруп Контактної групи.
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 2 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив екс-президент України Леонід Кучма, який є представником України в контактній групі, сьогодні в кулуарах 8-го Київського безпекового форуму.
"2 червня", - сказав Кучма, відповідаючи на запитання, коли відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи.
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В цей же день зранку, за його словами, зранку відбудеться засідання підгруп Контактної групи.
Також інформацію про зустріч підтвердила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер в Facebook.
«2 червня о 16.00 в Мінську відбудеться зустріч учасників Тристоронньої контактної групи», - написала Оліфер.
Як повідомляв УНІАН, Україну в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи представляють Володимир Горбулін (підгрупа з політичних питань), Євген Марчук (з питань безпеки), Ірина Геращенко (з гуманітарних питань) та Ігор Веремій (із соціально-економічних питань).