Кучма заявив, що контактна група щодо Донбасу знову збереться 2 червня

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 2 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив екс-президент України Леонід Кучма, який є представником України в контактній групі, сьогодні в кулуарах 8-го Київського безпекового форуму.

"2 червня", - сказав Кучма, відповідаючи на запитання, коли відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи.

Читайте такожКучма після Мінська заявив про "серйозні кроки в напрямку політичного врегулювання"

В цей же день зранку, за його словами, зранку відбудеться засідання підгруп Контактної групи.

Також інформацію про зустріч підтвердила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер в Facebook.

«2 червня о 16.00 в Мінську відбудеться зустріч учасників Тристоронньої контактної групи», - написала Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, Україну в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи представляють Володимир Горбулін (підгрупа з політичних питань), Євген Марчук (з питань безпеки), Ірина Геращенко (з гуманітарних питань) та Ігор Веремій (із соціально-економічних питань).