У МЗС хочуть створити чотири робочі групи в рамках тристоронньої контактної групи по Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Україна готова невідкладно приступити до створення. Формування таких груп, але для цього необхідно провести повноцінні консультації в рамках тристоронньої контактної групи”, - сказав він.

Перебийніс зазначив, що під час зустрічі міністрів закордонних справ “Нормандської четвірки” 13 квітня в Берліні, міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив на тому, що найважливішим форматом, в рамках якого необхідно вести діалог щодо всіх аспектів врегулювання, зокрема, політичних і гуманітарних, є тристороння контактна група.

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Клімкін вважає, що в цьому контексті важливим є рішення про створення в її рамках чотирьох робочих груп з питань безпеки, політичного процесу, гуманітарних і економічних питань.

Також Перебийніс повідомив, що Клімкін знайомив учасників зустрічі з баченням України того, яким чином можна забезпечити виконання досягнутих домовленостей.

“На нашу думку, таким інструментом може стати цивільно-військова місія з підтримки виконання Мінських домовленостей. Міністром було представлене відповідне обгрунтування і аргументація, які в цілому були сприйняті учасниками. Ми очікуємо, що обговорення шляхів практичної імплементації цієї ініціатив найближчим часом буде продовжене як в Нью-Йорку, так і в Брюсселі”, - сказав Перебийніс.