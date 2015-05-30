У Грузії назвали призначення Саакашвілі головою Одеської області важливим прецедентом у світовій практиці

Один із лідерів Єдиного національного руху Грузії Георгій Вашадзе вважає дуже важливим, щоб грузинська команда в Україні показала гідний результат і в Україні нарешті почалася хвиля значних реформ, пише Грузия-Online.

За словами Вашадзе, призначення Михайла Саакашвілі губернатором Одеської області є важливим прецедентом у світовій практиці, й це дасть Грузії багато позитивного.

Що стосується громадянства Саакашвілі, то Вашадзе вважає, що від уряду залежить, чи буде йому надано подвійне громадянство.

Читайте такожСаакашвілі анонсував масштабні кадрові перестановки в керівництві Одещини"Це, звичайно, та тема, на яку громадськості має дати відповідь уряд, що вони збираються робити - чи дозволять Михеїлу Саакашвілі мати подвійне громадянство. Вони повинні відповісти, після цього підуть наші коментарі і реагування", - наголосив Вашадзе.

"Законодавство Грузії передбачає подвійне громадянство та, відповідно, це цілком можливо, тому що дуже багато залежить від політичного рішення влади. Сам Міхеїл Саакашвілі ні до кого не звертатиметься із заявою з приводу позбавлення громадянства Грузії", - зазначив він і додав, що казати про припинення повноважень Саакашвілі в якості голови партії рано - "це залежить від дії влади".