Саакашвілі назвав основні напрямки роботи на посаді глави Одеської ОДА

Голова ОДА зазначив, що головний потенціал області – це її населення. Саакашвілі додав, що його головна мета – об'єднати мешканців регіону і залишити в минулому всі конфлікти. Про це повідомляє ТСН.

"Потрібні нові люди, нові напрямки, щоб привести в Одесу більше туристів та інвесторів... З цього міста можна зробити всесвітнє диво... Наша мета - залишити в минулому штучні конфлікти і об'єднати суспільство, незалежно від того, якою мовою вони (люди – ред.) говорять", - сказав глава області.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України Михайла Саакашвілі. Також Порошенко Саакашвілі призначив головою Одеської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опублікований на сайті президента.